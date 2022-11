La p’tite pause musicale

2022-11-25 12:00:00 – 2022-11-25 Ce nouveau rendez-vous se veut simple et convivial : se retrouver sur le temps d’un midi pour partager les petits plats que chacun et chacune aura apporté et échanger, troquer, jouer, s’émouvoir autour du thème du jour.

Pour ce deuxième rendez-vous, on vous prépare de quoi faire vibrer vos oreilles musicales en solo ou en équipe autour d’un blind test préparé pour l’occasion.



Vendredi 25 novembre à 12h à la Médiathèque Jean-Michel Bollé, REDON

