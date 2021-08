La p’tite Morue en fête Binic-Étables-sur-Mer, 20 août 2021, Binic-Étables-sur-Mer.

La p’tite Morue en fête 2021-08-20 – 2021-08-22

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor

Toute l’équipe de La morue en fête aura le plaisir de vous retrouver du 20 au 22 août 2021 pour une P’tite Morue en fête à l’Avant-port (format réduit), sur les quais Jean Bart et Surcouf. Parade de vieux gréements, concerts, …

Raisons sanitaires obligent, les concerts seront limités au seul espace de l’avant-port, où un filtrage sera mis en place pour le contrôle des passes sanitaires.

Un programme allégé

Vendredi 20 août 2021 : arrivée des voiliers traditionnels au port. Accueil en musique avec le Sonerien Bagad Sant Ke et danses bretonnes en soirée.

Samedi 21 août : de 14 h à 17 h, certains voiliers serviront de scène pour des prestations musicales. Quatre concerts se succéderont ensuite sur la grande scène : à 15 h, le groupe Les Pepe Ly (folk pop et de nombreuses reprises) ; à 17 h 30, chants de marins avec Avis de grand frais ; à 20 h, chansons françaises avec Bastringue général et à 22 h, de la musique irlandaise tendance rock avec Kervégan.

À partir de 15 h, animations de rue avec la Fanfare O Pruneaux, de la place Le Pomellec à l’Avant-port ; danses bretonnes et défilé des écumeurs de mer de Grain d’ Pirates. Pour finir cette journée en beauté, feu d’artifice à 23 h.

Dimanche 22 août : animations de rue à partir de la place Le Pomellec jusqu’à l’avant-port, avec un bagad, des danses bretonnes et les joyeux flibustiers de Grain d’ Pirates.

Au cours de ces trois journées, animation permanente dans le port assurée par les Doris de la baie. Sous réserve des modifications.

secretariatlamorueenfete@gmail.com http://www.la-morue-en-fete.com/

