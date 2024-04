La p’tite guinguette Sur la base des canoës APA Saint-Léon-sur-Vézère, mercredi 17 avril 2024.

La p’tite guinguette Sur la base des canoës APA Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

L’Association le Bus des Rêves présente La P’tite Guinguette ».

Des ateliers artistiques pour les vacances, des spectacles incroyables pour rêver, des concerts pour danser. Tenez-vous prêts.

Prix libre et conscient

La P’tite Guinguette c’est un chapiteau, une caravane-scène, un bar à 360°. Un espace dédié aux enfants, une caravane cuisine et une équipe aux petits oignons !

C’est aussi l’entrée à prix libre et conscient, tout comme la restauration (produits locaux et/ou faits maison), des ateliers d’intiation au cirque, danse, musique pour les petits et les grands, des chasses au trésor, des spectacles et concerts au chapeau ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-04-20

Sur la base des canoës APA 80 impasse de maison rouge

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine busdesreves@gmail.com

L’événement La p’tite guinguette Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2024-04-07 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère