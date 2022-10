La P’tite Galerie – Exposition « Sous les arbres » d’Alexandra G, 29 novembre 2022, .

La P’tite Galerie – Exposition « Sous les arbres » d’Alexandra G



2022-11-29 – 2022-12-20

Enfant, je suis directement plongée dans l’univers du dessin, grâce à un grand-père et un père avec un bon coup de crayon. Mais en grandissant je laisse tout cela un peu de côté. Ce n’est que face à moi-même, adulte en expatriation, que je me tourne de nouveau vers le dessin. Je retrouve ma nature profonde sensible et créative: je redécouvre avec joie le plaisir de laisser mon crayon glisser sur la feuille, mixer les couleurs sortant des tubes de peinture et composer sur la toile. Jusqu’à la découverte et la révélation au travers de la gravure, grâce à une amie. J’ai depuis adopté la gravure, ou est-ce-t-elle qui m’a adoptée? J’explore d’abord les possibilités infinies de ces nouvelles techniques en black & white. Puis, mon style s’affine alors. Je me dirige vers un style graphique, sobre et épuré. Les formes, les lignes m’interpellent. L’infiniment petit ou l’infiniment grand m’inspirent de par leurs vides, leurs pleins. Au fil des ans, mes voyages, mes expatriations au Congo et au Brésil m’apportent enfin les couleurs !

La gravure est une belle métaphore de la vie, en gravant je tends vers une émotion, et souvent à l’encrage puis à l’impression j’obtiens quelque chose de différent de ce que je pensais mais toujours harmonieux.

dernière mise à jour : 2022-10-18 par