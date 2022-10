La P’tite Galerie – Exposition de Dominique Jousset Châteaugiron, 3 novembre 2022, Châteaugiron.

La P’tite Galerie – Exposition de Dominique Jousset

2022-11-03 – 2022-11-24

Peindre me donne un grand sentiment de liberté. Ma peinture est le regard que je porte sur la Nature. J’y témoigne de ma perception du monde en évoquant les espaces où se répondent reflets et lumières. J’aime évoquer les couleurs au fil des saisons, les paysages et les grands horizons balayés par le vent. Je veux qu’on y voit l’eau, le ciel et la terre.

Pour cette deuxième exposition à la P’tite galerie, de drôles d’oiseaux et animaux perchés sur du bois flotté viendront se mêler aux toiles pour que poésie rime avec nature .

La technique mixte me permet d’explorer les mélanges d’acrylique, d’aquarelle et d’or qui viennent s’immiscer dans les méandres du bois ou de la toile.

A chacun de faire son voyage intérieur et de se projeter dans cet univers … naturellement.

Dominique Jousset

