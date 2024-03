La P’tite galerie Exposition de Claudine Arras et Béatrice Chauvet Honfleur, vendredi 29 mars 2024.

La P'tite galerie Exposition de Claudine Arras et Béatrice Chauvet Honfleur Calvados

Depuis plus d’une vingtaine d’années, Claudine Arras, peintre de la couleur, réinterprète la réalité, armée de ses pinceaux, couteaux et raclettes. Elle alterne les couleurs primaires tranchées avec des nuances de terre plus subtiles qui adoucissent sa palette et nous laissent rêveurs.

La Normandie reste son sujet de prédilection avec ses paysages maritimes et ses variations de lumière.

Baignée depuis son enfance dans un univers créatif, Béatrice Chauvet découvre la peinture puis se tourne rapidement vers la sculpture et se forme aux Beaux-Arts de Caen. Grande amoureuse de la nature, elle aime ramasser des pierres, des morceaux de bois dont elle se servira plus tard. Une rencontre décisive avec une sculptrice de l’Ardèche qui enseigne la technique de l’argile fibrée sur souche l’incite à en faire sa spécialité. L’alliance du végétal et du minéral contribue à rendre ses créations vivantes et vibrantes d’émotions.

Vous pourrez également découvrir les dernières créations des artistes associés Pascal Dalous, Rosette Fabry, Katrin, Magalie Boucher-Kips, Marie-Lorraine Papelier, Sailev, Erik de Saint Pierre, Ghyslaine Sourcis et Jeanne Wallard.

Début : 2024-03-29 11:00:00

fin : 2024-04-18 13:00:00

22 Rue des Lingots

Honfleur 14600 Calvados Normandie

