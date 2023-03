Exposition collages et broderies – Danielle Kersaudy à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron OT - CHATEAUGIRON Châteaugiron Catégories d’Évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine Châteaugiron . Originaire du Finistère, autodidacte, Danielle Kersaudy a commencé à faire des collages après une séparation et un déménagement. Après des années, ses constructions, petits morceaux par petits morceaux étaient pour elle la reconstruction.

Après un voyage en Afrique, ses collages sont devenus plus épurés, arborant des couleurs chaudes. Puis, la couleur noire a fait son apparition dans son travail, sans réfléchir, après le décès d’un proche.

Le papier devient alors la base du travail, il peut être vieux, déchiré, récupéré, documents de voyage. Les compositions prennent

du temps, s’installent au fur et à mesure, ou se désinstallent.

Et c’est encore les voyages qui la pousseront vers le tissu et la dentelle, de préférence vieillis, que l’artiste assemble pour leur donner une nouvelle vie Une rencontre avec l’artiste est prévu le samedi 15 Avril à partir de 16 H. Entrée libre, sans réservation. +33 2 99 37 89 02 La P’tite Galerie 2 rue Nationale Châteaugiron

