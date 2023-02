LA P’TITE FUMEE WE ARE THE MACHINE TOUR 2023 ELYSEE MONTMARTRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LA P’TITE FUMEE WE ARE THE MACHINE TOUR 2023 ELYSEE MONTMARTRE, 16 février 2023, PARIS. LA P’TITE FUMEE WE ARE THE MACHINE TOUR 2023 ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 19:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros. Artefact PRL en accord avec Base Productions Powerful Tribal Music+ 1ERE PARTIEouverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00 Après plus de 300 concerts à travers le monde, La P’tite Fumée s’affirme comme l’un des fers de lance d’une scène électronique underground et festive. Les 4 musiciens reviennent sur le devant de la scène avec un 4eme album “We Are The Machine” à l’image de leur nouvel univers musical. Véritables bêtes de scène, ils embarquent le public dans une transe ultra festive où les vibrations du didgeridoo, les harmonies de la guitare et de la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu / basse / batterie. C’est grâce à leur énergie bouillante et contagieuse que le groupe prône la fête et le partage à grands coups de BPM. Soyez prêt à pousser la machine ! © Base Productions Votre billet est ici ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris Artefact PRL en accord avec Base Productions Powerful Tribal Music

