LA PTITE FUMEE ROOTS ZOMBIE LA TANNERIE Bourg En Bresse, samedi 2 mars 2024.

La Petite Fumée s’apprête une nouvelle fois à répandre sa vague d’énergie communicative à travers un nouveau chapitre intitulé “RE:CODED Tour” : une nouvelle odyssée de concerts incendiaires, un cocktail électro-acoustique explosif à la frontière de la Psytrance et de l’univers Cyberpunk, une joyeuse tempête sonore où le didgeridoo fusionne avec les mélodies hypnotiques de la guitare et de la flûte traversière, sur une fondation rythmique percutante.Chaque spectacle est un rituel festif incandescent, un moment intense de partage avec le public, une véritable invitation au lâcher prise.—————-Roots Zombie : Aussi à l’aise sur scène qu’en sound system, le duo Roots Zombie multiplie les projets et concerts, mêlant machines et basse en live

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA TANNERIE 123 PLACE DE LA VINAIGRERIE 01000 Bourg En Bresse 01