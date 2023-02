LA P’TITE FUMEE Le Splendid Le SPLENDID, 3 mars 2023, LILLE.

LA P’TITE FUMEE Le Splendid Le SPLENDID. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 25.1 à 25.1 euros.

A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185 / 3-L-R-20-4186) présente : ce concert. Après plus de 300 concerts à travers le monde, La P’tite Fumée s’affirme comme l’un des fers de lance d’une scène électronique underground et festive. Les 4 musiciens reviennent sur le devant de la scène avec un 4eme album “We Are The Machine” à l’image de leur nouvel univers musical. Véritables bêtes de scène, ils embarquent le public dans une transe ultra festive où les vibrations du didgeridoo, les harmonies de la guitare et de la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu / basse / batterie. C’est grâce à leur énergie bouillante et contagieuse que le groupe prône la fête et le partage à grands coups de BPM. Soyez prêt à pousser la machine !

Votre billet est ici

Le SPLENDID LILLE 1, Pl.du Mont de Terre Nord

A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185 / 3-L-R-20-4186) présente : ce concert.

Après plus de 300 concerts à travers le monde, La P’tite Fumée s’affirme comme l’un des fers de lance d’une scène électronique underground et festive. Les 4 musiciens reviennent sur le devant de la scène avec un 4eme album “We Are The Machine” à l’image de leur nouvel univers musical.

Véritables bêtes de scène, ils embarquent le public dans une transe ultra festive où les vibrations du didgeridoo, les harmonies de la guitare et de la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu / basse / batterie.

C’est grâce à leur énergie bouillante et contagieuse que le groupe prône la fête et le partage à grands coups de BPM. Soyez prêt à pousser la machine !

.25.1 EUR25.1.

Votre billet est ici