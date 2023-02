LA PTITE FUMEE SALLE OASIS, 11 février 2023, LE MANS.

LA PTITE FUMEE SALLE OASIS. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

SUPERFORMA(L.2-1101338 / 3-1101339) en accord avec BASE PRODUCTIONS présente : ce spectacle. Après plus de 300 concerts à travers le monde, La P’tite Fumée s’affirme comme l’un des fers de lance d’une scène électronique underground et festive. Les 4 musiciens reviennent sur le devant de la scène avec un 4eme album “We Are The Machine” à l’image de leur nouvel univers musical.RESERVATIONS PMR: 07 67 24 90 47 LA PTITE FUMEE LA PTITE FUMEE

SALLE OASIS LE MANS Avenue Félix Geneslay Sarthe

Après plus de 300 concerts à travers le monde, La P’tite Fumée s’affirme comme l’un des fers de lance d’une scène électronique underground et festive. Les 4 musiciens reviennent sur le devant de la scène avec un 4eme album “We Are The Machine” à l’image de leur nouvel univers musical.

