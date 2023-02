LA P’TITE FUMEE LE TETRIS, 4 mars 2023, LE HAVRE.

LA P’TITE FUMEE LE TETRIS. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Fers de lance d’une scène électronique underground et festive, La P’tite Fumée revient avec un 4eme album We Are The Machine. Leur nouvel univers musical nous plonge aisément dans une transe où les vibrations du didgeridoo, les harmonies de la guitare et de la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu / basse / batterie. Véritables bêtes de scène, les quatre musiciens prônent la fête et le partage à grands coups de BPM ! LA PTITE FUMEE

LE TETRIS LE HAVRE 55 rue du 329ème R.I Seine-Maritime

