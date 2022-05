La P’tite Fumée – Festival Ecaussystème

La P’tite Fumée – Festival Ecaussystème, 30 juillet 2022, . La P’tite Fumée – Festival Ecaussystème

2022-07-30 02:00:00 02:00:00 – 2022-07-30 LA P’TITE FUMEE, ELECTRO TRANCE

LA P’TITE FUMEE distille une musique actuelle énergique aux accents tribaux, entre world music, techno et trance instrumentale. En concert, les quatre acolytes prennent un malin plaisir à communiquer leur douce folie et garantissent un show dynamique et explosif. Le grondement du didgeridoo, les harmonies de la flûte traversière et de la guitare classique se mêlent à un lourd et puissant trio percu basse batterie pour plonger le public dans un voyage sonore survitaminé. Ecaussysteme dernière mise à jour : 2022-03-15 par

