La P’tite Fumée / Billx 6Mic, 19 mars 2022, Aix-en-Provence.

La P’tite Fumée / Billx

6Mic, le samedi 19 mars à 21:00

WALKERS, nous sommes heureux de vous retrouver en 2022 pour une première date unique au 6MIC Aix-en-Provence. À cette occasion, nous avons demandé à des artistes incontournables de venir vous faire taper du pied, et vous n’êtes pas prêts pour ce qu’ils vous mijotent La P’tite Fumée est un groupe iconique du mouvement français organic trance. Leurs sonorités aux résonances tribales sont rythmées par des percussions musclées, liées aux grondements du didgeridoo, au lyrisme de la flûte et à des rifs de guitare et des basslines endiablées. C’est avec passion que les quatre acolytes nous délivrent leur musique, en partageant leur folie sur scène lors de concerts toujours plus impressionnants. Billx est un artiste aux multiples facettes, qui a su prouver son talent au fil des évolutions spectaculaires de son projet musical. Issu de l’univers hardtek, il propose à présent des sets teintés de fortes influences frenchcore et psytrance. La musique de Billx est unique en son genre, et il continue à développer son projet autour de l’exploration d’un tout nouveau style : la hard-psy. Ses sets ne passent jamais inaperçus et marquent à chaque fois son public, qui retourne le dancefloor avec fureur. BILLETTERIE : [https://bit.ly/lpf_billx](https://bit.ly/lpf_billx) · Early : 17€ (+ frais de location) · Regular : 20€ (+ frais de location) · Late : 25€ (frais de location)

De 18 à 26€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



