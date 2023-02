LA P’TITE FUMEE + ASHKABAD + FULL DUB LA COOPERATIVE DE MAI CLERMONT FERRAND Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

FLOWER COAST/ LA COOPERATIVE DE MAI Lic n°1-112305/2-138182/3-114006 + 2-1095134/3-1095135 présente Flower Coast & La Coopérative de Mai présentent le WATM 2023 Tour de La P'tite Fumée le Samedi 18 Février 2023 à Clermont-Ferrand. Avant de retrouver les nocturnes sound system Dub Coast en décembre 2023, l'équipe de Flower Coast vous donne rendez-vous en Février pour le concert de La P'tite Fumée et de deux artistes du label : Ashkabad & Full Dub. Une belle soirée Dub to Trance à découvrir sur la grande scène de la Coopérative de Mai.

LA COOPERATIVE DE MAI CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG Puy-de-Dme

Date: 18 Février 2023 à 20:00
Tarif: 24.0 euros

