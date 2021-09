Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne La P’tite Expo En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

du vendredi 1 octobre au samedi 23 octobre à En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir

**La P’tite Expo** —————— ### Didier Dubreuil En parallèle de la sortie du livre de **Marie-Christine Delavergne**, _”Et Après ? C’est Maintenant…”_ et du débat du 27 novembre, **Didier Dubreuil** exposera les illustrations et les textes des chansons qui ont contribué à l’ouvrage. Retrouvez le débat : [[https://fb.me/e/6RBdJbCAQ](https://fb.me/e/6RBdJbCAQ)](https://fb.me/e/6RBdJbCAQ)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T16:00:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T13:00:00;2021-10-02T16:00:00 2021-10-02T20:00:00;2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T19:00:00;2021-10-04T10:00:00 2021-10-04T13:00:00;2021-10-04T16:00:00 2021-10-04T19:00:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T13:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T16:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T13:00:00;2021-10-08T16:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T13:00:00;2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T20:00:00;2021-10-10T15:00:00 2021-10-10T19:00:00;2021-10-11T10:00:00 2021-10-11T13:00:00;2021-10-11T16:00:00 2021-10-11T19:00:00;2021-10-14T10:00:00 2021-10-14T13:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T16:00:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T13:00:00;2021-10-15T16:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T13:00:00;2021-10-16T16:00:00 2021-10-16T20:00:00;2021-10-18T10:00:00 2021-10-18T13:00:00;2021-10-18T16:00:00 2021-10-18T19:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T13:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T16:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T13:00:00;2021-10-22T16:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T13:00:00;2021-10-23T16:00:00 2021-10-23T20:00:00

