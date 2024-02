La p’tite débrouille CASINO DE DIEPPE Dieppe, vendredi 15 mars 2024.

Une comédie historique, moderne et pleine d’humanité ! Quand les différences font ladifférence.1942. Jean, un zazou, blessé et obligé de fuir, trouve refuge dans un hôpital abandonné dePicardie où survit Paul, un handicapé moteur. Rejoints par Michèle, une fermière adoratricede Pétain séparée de sa famille, ils vont devoir se confiner jusqu’à la fin de la guerre.Privilégiant la p’tite débrouille plutôt que la grande vadrouille, ces trois personnages auxantipodes les uns des autres vont tenter de rendre leur quotidien léger, malgré les choix etdifficultés que leur impose la guerre.Une pièce qui parle de tolérance avec humour et dérision.

Tarif : 14.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:00

CASINO DE DIEPPE 3 boulevard de Verdun 76200 Dieppe 76