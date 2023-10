Gioïta La P’tite Criée – Pré Saint Gervais Le Pré-Saint-Gervais, 14 octobre 2023, Le Pré-Saint-Gervais.

Gioïta Samedi 14 octobre, 09h45, 11h15 La P’tite Criée – Pré Saint Gervais

Ce spectacle invite à s’immerger dans la sensorialité et la poésie de la matière papier, de la danse et de la voix. Émerveillement de la virevolte soudaine des papillons, jaune d’or d’une lumière d’été traversante… De l’eau qui court et des grandes algues bleues de la rivière, une danse jaillit comme une source vive. Ça danse, ça chante, ça se transforme et ça s’émerveille sans arrêt, un vrai moment de joie suspendu pour les petits et leurs parents.

Intervenant : Cie Hayos- Nathalie Gatineau et Bérengère Vallet

La P’tite Criée – Pré Saint Gervais 13 Rue Jean Baptiste Semanaz, 93310 Le Pré-Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:45:00+02:00 – 2023-10-14T10:45:00+02:00

2023-10-14T11:15:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

Tout Petits Mois de la petite enfance