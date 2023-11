BARBADINE au Pré Saint Gervais (93) – Festival AFRICOLOR La P’tite Criée Le Pré-Saint-Gervais, 26 novembre 2023, Le Pré-Saint-Gervais.

BARBADINE au Pré Saint Gervais (93) – Festival AFRICOLOR Dimanche 26 novembre, 16h00 La P’tite Criée

JAZZ CHANSON CRÉOLE – CRÉATION

Promenade intime dans la face B de la créolité musicale réunionnaise, Barbadine est une collection de chansons glanées à l’ombre des manguiers, dans le jardin d’un groupe légendaire des Mascareignes, Ousanousava.

Leur auteur, Bernard Joron, remonte ici librement le fil de ses souvenirs avec la complicité de trois musiciens voyageurs venus du vieil hexagone : l’accordéoniste Lionel Suarez, le guitariste Pierre Durand et le contrebassiste Frederic Chiffoleau.

Le trio jazz se glisse autour de la voix chaude de Joron comme une vague douce habille discrètement le sable d’écumes et d’étincelles. S’y baignent en liberté quelques-uns des plus beaux titres de la discographie d’Ousanousava, une adaptation magique en créole réunionnais de « Bidonville » de Nougaro, une berceuse traditionnelle ou un standard malicieux du séga composé par le père de Joron, Jules.

Dépouillées de leur patine folklorique par le pincement des cordes et le souffle chaud de l’accordéon, ces chansons révèlent une impressionnante qualité d’écriture et de mélodie.

La P’tite Criée 93110 Le Pré-Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.africolor.com/festival/barbadine/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1004885064089063/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

LA REUNION