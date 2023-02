Concerts du CNSMDP – quatuor Bellefeuille au Pré Saint-Gervais! La P’tite Criée, 11 février 2023, Le Pré-Saint-Gervais.

Gratuit, sur réservation auprès du conservatoire du Pré Saint-Gervais

Deuxième des trois concerts donnés par des étudiant.e.s du CNSMDP dans les conservatoires d’Est Ensemble en février 2023: au Pré Saint-Gervais, vous découvrirez le quatuor Bellefeuille!

La P’tite Criée 13, rue Jean-Baptiste Sémanaz, 93310 Le PréSaint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Les conservatoires d’Est Ensemble forment leurs élèves à la musique, à la danse, au théâtre et aux arts plastiques. Chaque année, ils s’associent avec des organismes de référence en matière de création et de transmission artistiques. L’objectif ? Faire que les élèves de nos conservatoires, leurs familles et tous les habitants du territoire bénéficient de l’exemple d’artistes professionnels inspirants. Parmi ces structures, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), premier établissement public français de recherche et d’enseignement des arts musicaux et chorégraphiques.

CONCERT DU QUATUOR BELLEFEUILLE

David Forest, violon

Sophie Guille Des Buttes, violon

Hervé Blandinières, alto

Enguerrand Bontoux, violoncelle

PROGRAMME

Franz Schubert (1797-1828), Quatuor à cordes en ré mineur, D. 810, dit « La Jeune Fille et la Mort » : I. Allegro II. Andante con moto, III. Scherzo – allegro molto – trio, IV. Presto



