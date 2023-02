la P’tite Confiote visite atelier confitures artisanales Baleyssagues Baleyssagues Catégories d’Évènement: Baleyssagues

Lot-et-Garonne Baleyssagues EUR La P’tite Confiote organise tous les mardis matin de juin à septembre une visite de l’atelier avec dégustations et discussion autour du thème du métier de confiturier. La P’tite Confiote organise tous les mardis matin de juin à septembre une visite de l’atelier avec dégustations et discussion autour du thème du métier de confiturier. +33 6 78 20 36 85 La P’tite confiote la P’tite Confiote

