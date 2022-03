La P’tite Conférence Paillet Paillet Catégories d’évènement: Gironde

2022-04-12 20:00:00 – 2022-04-12

Paillet Gironde Paillet Animée par Séverine Gault, formatrice et présidente de l’association Signe et dis-moi.

Soirée-débat sur la communication signée accompagnée de la parole avec le jeune enfant. Parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance ou simplement curieux, venez découvrir les signes pour les bébés. Animée par Séverine Gault, formatrice et présidente de l’association Signe et dis-moi.

