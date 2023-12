Marché de Noël La p’tite brocante de Violette Plaisance, 9 décembre 2023 10:00, Plaisance.

Plaisance,Dordogne

Venez découvrir le marché de noël où vous retrouverez des créations artisanales sous formes de bijoux, cuir, savons, bougies, décoration, macramé, poterie, couture zéro déchet. Accompagné de chocolat chaud, thé et café. Ne ratez pas le père noël qui nous rend visite à 15h30 avec des bonbons..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

La p’tite brocante de Violette Route d’Issigeac

Plaisance 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Christmas market, where you’ll find handcrafted jewelry, leather, soaps, candles, decorations, macramé, pottery and zero-waste sewing. Accompanied by hot chocolate, tea and coffee. Don’t miss Santa Claus, who visits us at 3.30pm with sweets.

Venga a descubrir el mercado navideño, donde encontrará bisutería artesanal, cuero, jabones, velas, adornos, macramé, cerámica y costura de residuo cero. Acompañado de chocolate caliente, té y café. No se pierda a Papá Noel, que nos visitará a las 15.30 con dulces.

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt, auf dem Sie handwerkliche Kreationen in Form von Schmuck, Leder, Seifen, Kerzen, Dekoration, Makramee, Töpferei und Zero-Waste-Näherei finden. Begleitet werden Sie von heißer Schokolade, Tee und Kaffee. Verpassen Sie nicht den Weihnachtsmann, der uns um 15:30 Uhr mit Süßigkeiten besucht.

Mise à jour le 2023-12-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides