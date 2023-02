Un gîte pour la Dame Blanche La p’Thite Marmande, 8 mars 2023, Cérilly.

Sur inscription au plus tard le 03/03/2023 – 10 personnes maximum – enfants accompagnés d’un adulte obligatoirement – prévoir une tenue adaptée à l’extérieur et le bricolage.

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles à la découverte du monde magique de la nuit ! A travers le conte, l’apport de connaisance, la balade et la construction, venez découvrir les rapaces nocturnes qui nous entourent et bien d’autres choses encore !

Durée de l’animation : 3h

Date, horaires et lieu du rendez-vous : Le Mercredi 08 mars 2023 à 14h45 jusqu’à 18h, au camping de La p’Thite Marmande

Thématiques : – rapaces nocturnes – leur alimentation, leurs habitats, leurs supers pouvoirs,… – comment les protéger – favoriser leur installation – bricolage

Activités proposées : – contes et légendes – exposition photos/dessins/fiches descriptives/indices de présences – temps d’échanges et d’explications – petite balade pour montrer les différents milieux de vie selon la chouette ou le hibou – zoom sur la chouette effraie aussi appelé « Dame Blanche » – construction et installation d’un nichoir pour les chouettes effraies – dessin et ou land-art chouette et hibou.

La p’Thite Marmande Soulisse 03350 Cérilly Cérilly 03350 Allier

