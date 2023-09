VIENS CRÉER TON FILM LA PROVIDENCE Amiens, 23 octobre 2023, Amiens.

VIENS CRÉER TON FILM 23 et 27 octobre LA PROVIDENCE

Projet du séjour

Fort de la réussite de nos séjours en 2022, nous avons souhaité renouveler les colo apprenantes pour les enfants confiés au département de la Somme.

Ils apporteront une dimension éducative à travers le renforcement

des apprentissages, et en particulier la réalisation d’une vidéo.

S’appuyant sur les expériences passées, les jeunes souhaitent organiser et

s’investir plutôt que simplement s’inscrire et participer : « être acteur et non simple consommateur » (projet éducatif et pédagogique annuel de notre association).

Le séjour se déroulera du 23au 27 octobre 2023 avec la participation de 15 jeunes confiés au Département de la Somme.

Le séjour aura lieu à Amiens dans les infrastructures de la Providence au 146 boulevard de Saint Quentin.

Pendant le séjour les activités planifiées répondront aux objectifs pédagogiques et spécifiques. Il en est de même pour la vie collective sur le lieu d’hébergement.

Le bilan et l’évaluation globale du projet se feront tout au long de sa durée et particulièrement

à la fin de celui-ci.

L’équipe d’encadrement se voudra « garant » du groupe qui se trouvera en position

d’autonomie et de responsabilité.

Néanmoins, les adultes accompagnateurs se doivent d’appliquer et de faire appliquer les réglementations applicables au séjour de vacances.

Hébergement;

L’hébergement se fait dans les infrastructures de la Providence. Il y aura deux lits par chambre pour permettre le respect des règles de distanciation physique. Une distance de 1 mètre entre chaque lit devra être respectée. Les enfants devront amener leur drap house, oreiller et couverture ou duvet. Un plan détaillé des chambres sera effectué avec le numéro et le nom de chaque enfant.

Restauration

Pension complète

Buffet, petits déjeuners,

Le repas est conçu comme un moment éducatif majeur.

Les repas, confectionnés sur place par un cuisinier permanent, sont équilibrés et présentent une grande variété de goûts et d’aliments. La cuisine est familiale et locale.

Nous prenons en compte les régimes alimentaires dictés pour des raisons médicales et proposons des plats de substitution.

Equipements

Une salle de restauration

Espaces sanitaires avec douches et toilettes

4 salles de classe / d’activités pouvant accueillir 25 à 35 personnes

Equipements audiovisuel, son et lumière

Terrain de volley

Terrain de pétanque

Tables de ping-pong

Terrain Multi sport

Matériel pédagogique

Journée type prévisionnelle (horaires variables en fonction de l’âge et des besoins physiologiques des jeunes)

7h30 à 8h30 levé individualisé et petit déjeuner échelonné

8h45 à 9h15 petite toilette et rangement

9h30 à 11h30 renforcement des apprentissages

11h45 à 12h00 temps libre

12h00 à 13h15 repas

13h30 à 14h/14H15 temps calme (foyer)

14h15/14H30 à 17h00 activités

17h à 17h30 Goûter

17h30 à 18h45 Activités « libres » + Rangement + douches

18h45 à 19h00 Temps de l’avant repas, bilan journalier par groupe

19h00 à 20h00 Repas

20h00 à 22h00/22h30 Temps de l’après repas + veillée

22h30 Coucher

Programme, activités et démarche.

Les activités seront organisées par petits groupes.

Ils pourront être adaptés pour tenir compte notamment de la nature des activités menées.

Les activités permettront de respecter les règles précitées. Chaque activité

proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une

adaptation au regard de ces règles.

Focus : réalisation d’un court métrage

Les jeunes vont se transformer en petits réalisateurs pour créer un court métrage durant le séjour. Ils auront libre court à leur imagination. Ils vont inventer des petits scénarios sur des sujets de la vie quotidienne, des faits réels ou inventés, les écrire et les filmer.

Dans un premier temps, il s’agit de comprendre comment est construit un scénario afin d’en rédiger un. Puis chaque groupe tentera de formuler à l’oral un scénario organisé en quelques phrases. Par la suite, les jeunes mettront par écrit ce scénario en veillant à utiliser leurs connaissances sur la langue. L’enseignante aidera les jeunes à consolider ses connaissances en leur permettant de raisonner ensemble sur la langue.

Dans un second temps, ils devront imaginer et préparer la mise en scène. Un temps avec l’enseignante leur permettra de découvrir et de renforcer les techniques de la lecture à haute voix : articulation, intonation en fonction de l’effet souhaité ainsi que la posture à tenir. Les jeunes travailleront en équipe sur un projet commun : l’écoute des uns et des autres, la prise de parole, la lecture à haute voix, l’argumentation auront leur place. Tel est le défi de ces jeunes metteurs en scène.

Une salle sera dédiée à l’atelier vidéo.

En parallèle de ce travail d’écriture et de mise en voix, l’équipe pédagogique, composée d’un directeur et deux animateurs diplômés et expérimentés assurera la réalisation des décors.

Pour le côté numérique, nous aurons l’apport de l’association WANER PRODUCTION, qui accompagnera les jeunes sur les aspects techniques autour de la caméra, la prise en main, les différents plans et le montage.

Pour la réalisation de ce projet, différents ateliers seront mis en place par l’équipe, tels que l’écriture du projet, la mise en scène, la réalisation des décors afin que chaque jeune trouve sa place.

Chaque jeune partira de la colo avec le court métrage réalisé.

L’évaluation du projet :

Une réunion de bilan sera organisée à la fin de la colo.

Pour préparer ce moment essentiel d’évaluation, des réunions quotidiennes serviront au suivi et à l’évaluation du projet pédagogique,

Des fiches de présence sont construites pour noter les effectifs,

Des fiches projet permettent d’assurer le suivi et l’évaluation des actions menées,

L’évaluation se fera en lien avec les objectifs pédagogiques du projet qui reposent sur les indicateurs.

Elle vérifiera si les objectifs fixés sont concrétisés sur le terrain par l’équipe.

En effet, l’évaluation permet de vérifier notre travail, sa cohérence et la pertinence de nos actions, elle va permettre de réajuster, de réguler les objectifs que nous nous sommes fixés.

Pour les apprentissages, chaque soir, lors de la réunion, un focus sera réalisé sur les ateliers du matin. Un cahier de suivi de ces ateliers sera individualisé pour chaque enfant en prenant en compte l’acquisition de connaissances.

