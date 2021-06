La Provence en un jour / Ty1 Aix-en-Provence, 8 juin 2021-8 juin 2021, Aix-en-Provence.

La Provence en un jour / Ty1 2021-06-08 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-29 18:30:00 18:30:00 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les Baux-de-Provence : visitez cette forteresse médiévale qui a conservé ses ruelles étroites et les ruines imposantes de son château : Une vue imprenable s’offre au regard des visiteurs depuis l’éperon rocheux (temps libre). Découvrez l’incontournable Pont du Gard, site romain classé au patrimoine mondial de l’Unesco (ticket inclus). Puis, explorez Avignon : temps libre pour visiter le pont d’Avignon et le Palais des Papes. Découvrez les vignobles de Châteauneuf-du-Pape et dégustez ses vins prestigieux dans l’une des propriétés (inclus).



➜ Départ garanti à partir de 2 personnes.

➜ Déjeuner non inclus

➜ Durée : 9h30

Visitez les sites incontournables de la Provence. Laissez-vous envoûter par la diversité de ce que la Provence peut offrir : charmant village perché, monuments antiques, paysages époustouflants et panoramas grandioses..

http://reservation.aixenprovencetourism.com/

