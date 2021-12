Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône La Provence au cœur du monde – Le Condor Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La Provence au cœur du monde – Le Condor Arles, 24 décembre 2021, Arles. La Provence au cœur du monde – Le Condor Arles

2021-12-24 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-24 16:00:00 16:00:00

Arles Bouches-du-Rhône Cet ambassadeur du galoubet–tambourin s’est approprié son art en y fusionnant des rythmes modernes, ainsi que d’autres influences traditionnelles : le résultat est un subtil équilibre transgénérationnel. Sous l’impulsion de son leader charismatique Jean-François Gérold, le groupe arlésien défend la tradition provençale tout en la revisitant, pour proposer une musique du cœur et universelle. ot-arles@arlestourisme.com +33 4 90 18 41 20 Cet ambassadeur du galoubet–tambourin s’est approprié son art en y fusionnant des rythmes modernes, ainsi que d’autres influences traditionnelles : le résultat est un subtil équilibre transgénérationnel. Arles

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Ville Arles lieuville Arles