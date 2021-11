Valence Valence 26000, Valence La prostate entre en scène Valence Valence Catégories d’évènement: 26000

Valence

La prostate entre en scène Valence, 28 novembre 2021, Valence. La prostate entre en scène IFSI 76 Chemin de Ronde Valence

2021-11-28 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-28 IFSI 76 Chemin de Ronde

Valence 26000 Valence Texte et mise en scène de David FRISZMAN. Spectacle suivi d’un débat en présence d’une oncologue, d’un urologue, d’une nutritionniste et d’une monitrice de sport APA. cd26@ligue-cancer.net +33 4 75 81 52 00 http://www.ligue-cancer.net/cd26 IFSI 76 Chemin de Ronde Valence

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 26000, Valence Autres Lieu Valence Adresse IFSI 76 Chemin de Ronde Ville Valence lieuville IFSI 76 Chemin de Ronde Valence