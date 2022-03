La prose du Transsibérien : un voyage en vers et en musique Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Pour ce nouveau spectacle, proposé par le Frigo le 9 avril, la comédienne Justine Dhouailly se saisit de la célèbre œuvre de Blaise Cendrars (1887-1961) : La prose du Transsibérien. Le texte raconte le voyage du poète à bord du train qui le conduit de Moscou à Kharbine en compagnie de Jeanne, une jeune prostituée de Montmartre. Sur scène, Justine fait résonner les mots de Cendrars qui dialoguent au rythme de la musique de trois musiciens et des visuels de la plasticienne Giulia Zanvit. Un voyage qui parle aussi du passage de l’adolescence, de l’amour, de la vie qui filent comme une succession de wagons lancés sur des rails. Un grand moment de poésie et de musique. **Samedi 9 avril à 20h30 au Frigo, 9 rue Bonne Cambe. Tarifs : 8/10€. Plus d’infos : 05 63 43 25 37 actal.org** Pour ce nouveau spectacle, proposé par le Frigo le 9 avril, la comédienne Justine Dhouailly se saisit de la célèbre œuvre de Blaise Cendrars (1887-1961) Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

