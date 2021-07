Arles Galerie De natura rerum Arles, Bouches-du-Rhône La prophétie des aigles. Rencontre avec Eric Teyssier Galerie De natura rerum Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La prophétie des aigles. Rencontre avec Eric Teyssier Galerie De natura rerum, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Arles. La prophétie des aigles. Rencontre avec Eric Teyssier

Galerie De natura rerum, le lundi 19 juillet à 18:00

A Nemausus, les richissimes Solutus et Kareus s’affrontent dans une lutte sans merci pour le contrôle de la ville. Une mort tragique vient cependant bouleverser leurs plans. Est-ce un accident ? Un assassinat qui masque un complot aux ramifications insoupçonnées ? La construction des plus belles arènes de Gaule du Sud promet d’épiques combats de gladiateurs, mais autour de l’amphithéâtre les jeux de pouvoirs se révèlent bientôt dramatiques. L’énergie de Macrinus fils de Solutus et officier de la XVè légion revenu à Némausus, est mise à rude épreuve. Accompagné de ses amis, dont le prince maure Quietus, il compte sur sa femme Marcella et la troublante Felina face à l’ambitieuse Flavilla… Nous sommes en 96 après J.-C. L’empereur Domitien est devenu paranoïaque. Entre menaces, trahisons, séductions et poisons, l’Empire est en danger. [Pour réserver ou commander le livre sur notre librairie en ligne](https://denaturarerum.hiboutik.com/shop/?page=product&id=4842). Eric Teyssier est maître de conférence à l’université de Nîmes, historien. Il a notamment publié Arles la romaine (Alcide, 2016), Nîmes la romaine (Alcide, 2014), Pompée, l’anti César (Perrin, 2013), Commode, l’empereur gladiateur (Perrin, 2018).

Entrée libre

Lundi 19 juillet, à 18h, venez à la rencontre d’Eric Teyssier pour découvrir son premier roman, La prophétie des aigles, tout juste paru chez Alcide, début juillet 2021. Galerie De natura rerum 50 rue du Refuge 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T18:00:00 2021-07-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Galerie De natura rerum Adresse 50 rue du Refuge 13200 Arles Ville Arles lieuville Galerie De natura rerum Arles