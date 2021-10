Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix La promesse du voyage… Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Le Conservatoire de Roubaix, le vendredi 3 décembre à 20:00

Dans le cadre de la **Nuit des Arts**, Amaury Breyne et Pierre Pouillaude vous proposent un joli périple musical, pouvant s’apparenter aux voyages qui marquèrent la vie d’Alexej von Jawlensky (1864-1941), peintre russe expressionniste exposé au musée La Piscine. Vous parcourrez ainsi la Russie de Rachmaninov et Prokofiev, la Hongrie de Bartók, la Roumanie d’Enescù, la France de Fauré, Debussy, Poulenc et Gaubert… _« Tout est musique. Un tableau, un paysage, un livre, un voyage ne valent que si l’on entend leur musique »_ J. de Bourbon Busset.

Entrée 7/5 euros

Pierre Pouillaude, Flûte et Amaury Breyne, Piano
Le Conservatoire de Roubaix
80 rue de Lille 59100 Roubaix

2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T21:30:00

2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T21:30:00

