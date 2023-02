LA PROMESSE DE L’AUBE THEATRE DE LA CITE, 9 février 2023, NICE.

LA PROMESSE DE L’AUBE THEATRE DE LA CITE. Un spectacle à la date du 2023-03-31 (2023-02-09 au ) 20:30. Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui l’élève seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n’aura de cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce rêve. Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand De Gaulle à une galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck Desmedt retrace avec virtuosité l’itinéraire de l’un des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le Prix Goncourt. « Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais. On est obligé de manger froid jusqu’à la fin de ses jours. » « Quel acteur que Franck Desmedt ! En virtuose il incarne à la fois Romain Gary et sa mère. Fascinant et trouble voyage qui ne peut que bouleverser. » Fabienne Pascaud – TT Télérama « Une performance de haute volée. » Le Parisien « On redécouvre le livre. » Le Nouvel Obs *** « Franck Desmedt tient sa promesse. Sensible, amusant et touchant. » L’Humanité « Un spectacle neuf, idéal. Un immense interprète. A voir absolument. » Armelle Héliot « Une prouesse. » Profession spectacle « Franck Desmedt double de Romain Gary. Drôle, bouleversant… L’acteur enchante ! » L’œil d’Olivier LA PROMESSE DE L’AUBE

THEATRE DE LA CITE NICE 3, rue Paganini 6000

