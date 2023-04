La promesse de l’aube de Romain Gary Le Lucernaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

La promesse de l’aube de Romain Gary Le Lucernaire, 10 mai 2023, Paris. Du mercredi 10 mai 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

dimanche

de 17h00 à 18h10

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h00

.Tout public. A partir de 12 ans. payant

Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand De Gaulle à une galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck Desmedt retrace avec virtuosité l’itinéraire de l’un des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt. Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui l’élève seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n’aura de cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce rêve. Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand De Gaulle à une galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck Desmedt retrace avec virtuosité l’itinéraire de l’un des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt. « Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu’à la fin de ses jours ». Une pièce adaptée et jouée par Franck Desmedt Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 12 mai 2023 à l’issue de la représentation. La presse en parle :

Quel acteur que Franck Desmedt ! Fascinant et trouble voyage qui ne peut que bouleverser. FABIENNE PASCAUD – TT TÉLÉRAMA

Une performance de haute volée. LE PARISIEN

On redécouvre le livre. LE NOUVEL OBS

Franck Desmedt tient sa promesse. Sensible, amusant et touchant. L’HUMANITÉ

Un immense interprète. A voir absolument. ARMELLE HÉLIOT Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris Contact : https://www.lucernaire.fr/theatre/la-promesse-de-laube-2/ 01 45 44 57 34 reservations@lucernaire.fr https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/la-promesse-de-laube

