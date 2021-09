Roubaix Centre Chorégraphique National - Ballet du Nord Nord, Roubaix La Promesse / Cie Nébuleuse de Septembre Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord, le jeudi 9 septembre à 19:00

Pour la première ouverture studio de la saison 2021-2022, **Martin Grandperret** et la compagnie **Nébuleuse de septembre** présentent une étape de travail de la pièce _La Promesse._ _La Promesse_ création 2021 Cette pièce est une réflexion autours d’un paradoxe : L’opposition entre la nécessité organique de l’oubli pour l’individu et, à l’inverse, la promesse qu’il fait à la société et à ses paires de ne pas oublier les règles, les engagements, les contrats. L’idée de ce spectacle n’est pas de répondre à ces questionnements, mais d’observer avec distance, bienveillance et malice certains des comportements que crée en nous ce paradoxe

gratuit (réservation recommandée)

Ouverture studio de la compagnie La Nébuleuse de Septembre au Ballet du Nord. Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord 33 rue de l’Epeule, 59100 Roubaix Roubaix Ouest Nord

