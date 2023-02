LA PROMESSE BREL ARNAUD ASKOY PALAIS DES CONGRES PERPIGNAN Catégories d’Évènement: Perpignan

LA PROMESSE BREL ARNAUD ASKOY PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 29.5 à 47.5 euros. LA PROMESSE BREL Mis en scène par Pierre-Nicolas Cléré, Avec Arnaud Askoy, Roland Romanelli, Jean-Philippe Audin Non Arnaud Askoy n'est pas Brel mais à l'entendre, à le voir on pourrait y croire. Arnaud donne chair avec sincérité au Grand Jacques.La ressemblance troublante, l'empreinte vocale saisissante, le respect des outils fondamentaux de mise scène de Brel ne sont que des éléments physiques du spectacle, le décor nécessaire.A l'image des arrangements originaux de Roland Romanelli, c'est bien la flamme personnelle d'Arnaud Askoy, cette charge émotionnelle, généreuse, qui doit venir nous bouleverser, faire naître une magie comparable à celle de l'époque, comme une toile impressionniste vivante.Telle est la promesse : « Ceci n'est pas Brel ! » aurait dit Magritte, laissez-vous faire…Réservation PMR : 01 39 71 59 33 PALAIS DES CONGRES PERPIGNAN PLACE ARMAND LANOUX Pyrnes-Orientales

Lieu PALAIS DES CONGRES Adresse PLACE ARMAND LANOUX Ville PERPIGNAN Tarif 29.5-47.5 Departement Pyrnes-Orientales

