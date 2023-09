SOIRÉE PRIMEUR La Promenade Sérignan, 20 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Sur la Promenade de Sérignan, retrouvez nos coopérateurs en toute convivialité pour découvrir nos vins primeurs..

2023-10-20 19:30:00 fin : 2023-10-20 23:00:00. .

La Promenade

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



On the Promenade de Sérignan, meet our cooperators in a friendly atmosphere to discover our primeur wines.

En la Promenade de Sérignan, conozca a nuestros cooperadores en un ambiente agradable para descubrir nuestros vinos en primeur.

Auf der Promenade von Sérignan treffen Sie unsere Genossenschaftler in geselliger Runde, um unsere Primeurweine zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT BEZIERS MEDITERRANEE