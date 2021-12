La promenade Napoléon à vélo Caen, 25 juin 2022, Caen.

La promenade Napoléon à vélo Caen

2022-06-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-25 16:00:00 16:00:00

Caen Calvados

Un quartier discret, un jardin secret, des ruelles tranquilles, une gare abandonnée… En retrait de l’agitation du centre-ville, le quartier Saint-Nicolas cultive sa tranquillité.

Une balade en vélo à la portée de tous, au fil des rues. Parcours d’environ 8 kilomètres (une côte à monter, de la place Saint-Sauveur à la place du Canada).

Une visite proposée par Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Vélo non fourni

Un quartier discret, un jardin secret, des ruelles tranquilles, une gare abandonnée… En retrait de l’agitation du centre-ville, le quartier Saint-Nicolas cultive sa tranquillité.

Une balade en vélo à la portée de tous, au fil des rues….

Un quartier discret, un jardin secret, des ruelles tranquilles, une gare abandonnée… En retrait de l’agitation du centre-ville, le quartier Saint-Nicolas cultive sa tranquillité.

Une balade en vélo à la portée de tous, au fil des rues. Parcours d’environ 8 kilomètres (une côte à monter, de la place Saint-Sauveur à la place du Canada).

Une visite proposée par Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Vélo non fourni

Caen

dernière mise à jour : 2021-12-13 par