Marché des producteurs à Montcuq La Promenade Montcuq-en-Quercy-Blanc, 13 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-07-13 09:00:00

fin : 2023-07-13 12:30:00

Les producteurs et artisans d’art de Montcuq et ses alentours vous accueillent tous les jeudis matin en juillet et août pour découvrir et déguster leurs diversités de productions locales sur la promenade de Montcuq.

15 exposants..

EUR.

La Promenade

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



