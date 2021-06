Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine La Promenade du Clair de Lune en sons et lumières – Août Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

La Promenade du Clair de Lune en sons et lumières – Août Dinard, 1 août 2021-1 août 2021, Dinard. La Promenade du Clair de Lune en sons et lumières – Août 2021-08-01 21:30:00 – 2021-08-31 23:00:00

Dinard Ille-et-Vilaine Entre terre et mer, le tracé de la promenade du Clair de Lune met en valeur une végétation subtilement mise en lumière et agrémentée d’une animation sonore. Programme août : Lundi : The King’s Speech Soundtrack VO/ Le Discours d’un roi / Cinéma

Mardi : Haendel, Water Music suites/ Music for the Royal / Classique

Mercredi : Cool Brittania / Cool Brittania / Variétés

Jeudi : Billy Elliot Soundtrack VO / Billy Elliot / Cinéma

Vendredi : Purcell / King Arthur / Classique

Samedi : U2 War /U2 / Variétés

