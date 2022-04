LA PROMENADE DES REMPARTS Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

1 rue de Bernet Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer Une découverte de la promenade haute des remparts qui vous fera traverser plus de 2000 ans d’histoire en un tour ! Gratuit. Inscription au 03.91.90.02.95.

Rendez-vous le samedi 23 avril à 15h avril dans la cour du château. +33 3 91 90 02 95 Une découverte de la promenade haute des remparts qui vous fera traverser plus de 2000 ans d’histoire en un tour ! Gratuit. Inscription au 03.91.90.02.95.

