Burzet Burzet Ardèche, Burzet La promenade des canards Burzet Burzet Catégories d’évènement: Ardèche

Burzet

La promenade des canards Burzet, 7 décembre 2021, Burzet. La promenade des canards Burzet

2021-12-07 10:30:00 – 2021-12-07

Burzet Ardêche Burzet Exposition, ateliers, lectures, pour les enfants âgés de 1 à 5 ans.

Malle-expo d’Eveil aux Mots d’Ardèche à partir d’un livre de Claire Garralon aux éditions MEMO. cdc@ardechedessourcesetvolcans.com +33 4 75 89 01 48 Burzet

dernière mise à jour : 2021-11-24 par Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Burzet Autres Lieu Burzet Adresse Ville Burzet lieuville Burzet