LA PROLEPSE DES PROFANES Pardailhan, 4 février 2022, Pardailhan.

LA PROLEPSE DES PROFANES 2022-02-04 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-04

Pardailhan Hérault Pardailhan

Organisé par Hérault Culture dans le cadre de la Scène en Hérault.

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un danseur plus léger qu’il n’en a l’air. Un clown qui fait de la politique malgré lui. La prolepse c’est un spectacle de cirque qui se pose la question de ce qu’est un spectacle de cirque. Et qui pourrait bien nous surprendre. Nous, les profanes.

De et avec : Martin Cerf – jongleur, acrobate et Rémi Franct – Maître de conférence à l’INEPCi (Institut National des

Études et Pratiques Circassiennes)

Soutien dramaturgique : Guy Alloucherie & Jérôme Colloud

Production : Compagnie Armistice

Production déléguée : La Verrerie d’Alès – Pôle national cirque Occitanie

Coproduction : Cirque Jules Verne – Pôle national cirque et arts de la rue d’Amiens ; La Verrerie d’Alès – PNC Occitanie ; Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans. Soutiens et accueils en résidence : Le Cratère – Scène nationale d’Alès ; Département du Gard / Collège Jean Moulin – Alès ; Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans en partenariat avec le Collège Alain-Fournier ; Alès Agglomération – Médiathèque Alphonse Daudet ; Alès Agglomération – Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles

Soutien à la diffusion régionale : Occitanie en Scène

Complicité : Compagnie Hendrick Van der Zee

Création 2020 du Cirque Portatif, ensemble de spectacles de cirque produit par La Verrerie d’Alès – PNC Occitanie

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un danseur plus léger qu’il n’en a l’air. Un clown qui fait de la politique malgré lui. La prolepse c’est un spectacle de cirque qui se pose la question de ce qu’est un spectacle de cirque. Et qui pourrait bien nous surprendre. Nous, les profanes.

Organisé par Hérault Culture dans le cadre de la Scène en Hérault.

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un danseur plus léger qu’il n’en a l’air. Un clown qui fait de la politique malgré lui. La prolepse c’est un spectacle de cirque qui se pose la question de ce qu’est un spectacle de cirque. Et qui pourrait bien nous surprendre. Nous, les profanes.

De et avec : Martin Cerf – jongleur, acrobate et Rémi Franct – Maître de conférence à l’INEPCi (Institut National des

Études et Pratiques Circassiennes)

Soutien dramaturgique : Guy Alloucherie & Jérôme Colloud

Production : Compagnie Armistice

Production déléguée : La Verrerie d’Alès – Pôle national cirque Occitanie

Coproduction : Cirque Jules Verne – Pôle national cirque et arts de la rue d’Amiens ; La Verrerie d’Alès – PNC Occitanie ; Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans. Soutiens et accueils en résidence : Le Cratère – Scène nationale d’Alès ; Département du Gard / Collège Jean Moulin – Alès ; Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans en partenariat avec le Collège Alain-Fournier ; Alès Agglomération – Médiathèque Alphonse Daudet ; Alès Agglomération – Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles

Soutien à la diffusion régionale : Occitanie en Scène

Complicité : Compagnie Hendrick Van der Zee

Création 2020 du Cirque Portatif, ensemble de spectacles de cirque produit par La Verrerie d’Alès – PNC Occitanie

dernière mise à jour : 2021-09-30 par