La programmation tout public au Studio des Ursulines Studio des Ursulines, 1 avril 2023, Paris.

Du samedi 01 avril 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

.Tout public. payant





Le studio des Ursulines, ce n’est pas seulement du jeune public ! Toute l’année le cinéma accueille des ciné-clubs, festivals et rencontres dédiés au tout public.

Événements à ne pas rater Avril-Juin 2023

Ciné-club de la Honte

Nous avons toutes et tous des remords de ne pas avoir vu les immanquables du cinéma… Le ciné-club de la honte vous propose des sessions de rattrapage sur grand écran !

MARDI 4 AVRIL – 20h00: Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau

Cyrano de Bergerac, un poète et bretteur affublé d’un nez démesurément grand, aime secrètement sa ravissante cousine Roxane. Se jugeant laid, il n’ose lui déclarer sa flamme. La jeune femme, lui confie bientôt sa passion pour un jeune cadet de Gascogne, le séduisant Christian de Neuvillette. Quand Roxane lui fait promettre de prendre son bien-aimé sous sa protection, Cyrano accepte. Dès lors, il impose silence à son cœur et met son esprit et sa verve au service de son rival.

MARDI 16 MAI – 20h00: Jeune et Innocent d’Alfred Hitchcock

Un couple se dispute durant une nuit d’orage. Le lendemain, le corps de la femme est retrouvé sur la plage par Robert Tisdall, un proche. Celui-ci est fait coupable car la ceinture qui a servi à étrangler la victime semble provenir de son imperméable, qu’il affirme pourtant s’être fait voler. Robert parvient à s’enfuir du tribunal et, aidé par Erica, la fille du commissaire chargé de l’enquête, il se réfugie dans un moulin

MARDI 6 JUIN – 20h00: Stromboli de Roberto Rossellini

Assignée dans un camp de refugiés, Karin, une jeune Lituanienne, ne peut quitter l’Italie de l’après-guerre. Pour sortir du camp, elle accepte d’épouser Antonio, un jeune pêcheur de l’île volcanique de Stromboli. Mais la vie sur l’île devient rapidement un enfer pour elle.

Ciné-club « Les Films ont des secrets »

Une fois par mois, Loïc Barché (réalisateur) et Mathieu Farelly (professeur de cinéma) vous proposent une séance de ciné-club à la découverte de ces secrets au Studio des Ursulines à 19h30. Chaque séance est suivie d’un moment d’analyse et d’échange autour du film

MARDI 18 AVRIL – 19h30 : Certaines femmes de Kelly Reichardt

Quatre femmes font face aux circonstances et aux challenges de leurs vies respectives dans une petite ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accomplir.

MARDI 23 MAI – 19h30 : Bonjour de Yasujiro Ozu

Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la vie suit tranquillement son cours : les mères de famille s’occupent de leur intérieur tout en jalousant celui des autres, les pères se croisent au café du coin et s’inquiètent de leur retraite à venir, tandis que les fils passent leur temps à regarder la télévision chez un voisin jugé trop excentrique

MARDI 13 JUIN – 19h30 : La Folle journée de Ferris Bueller de John Hugues

Un cancre invétéré, Ferris Bueller, convainc sa petite amie et son meilleur ami hypocondriaque (dont le père a une Ferrari) de sécher les cours pour aller passer la journée à Chicago. Pendant qu’ils font les 400 coups dans la grande ville, le proviseur et la sœur de Ferris tente, chacun de leurs côtés, de prouver aux parents que leur fils est un cancre et qu’il a séché.

Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75005 Paris

Contact : https://www.studiodesursulines.com/ 01 56 81 15 20 info@studiodesursulines.com https://www.facebook.com/studiodesursulines/ https://www.facebook.com/studiodesursulines/ https://www.studiodesursulines.com/infos-pratiques/

Studio des Ursulines