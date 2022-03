La programmation au jardin du Muséum à Borderouge Jardin du Muséum à Borderouge, 4 juin 2022, Toulouse.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS ———————– Du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin 2022. ### Aux Jardins du Muséum à Borderouge : les essences des arbres vous révéleront leurs secrets et le groupe de pop végétale Labotanique fera chanter les plantes, pour ressentir la nature et le vivant différemment, le temps d’un concert. ### **Mini-visites des Potagers du Monde et du Sentier Oublié** : samedi 4 et dimanche 5 juin, durée 30min. * 11h – Mini-visite du Sentier oublié * 12h – Mini-visite des Potagers du Monde * 14h – Mini-visite des Potagers du Monde * 14h – Mini-visite du Sentier oublié * 15h – Mini-visite des Potagers du Monde * 16h – Mini-visite des Potagers du Monde * 16h – Mini-visite du Sentier oublié * 17h – Mini-visite des Potagers du Monde **Les visites habituelles n’ont pas lieu pendant ces journées.** ### **Stand Arbres : découvrez les essences locales** : samedi 4 juin de 14h à 18h. Découverte et sensibilisation autour des arbres pour mieux connaître et mieux choisir : avantages des essences locales, comment l’arbre participe à la biodiversité, présentation de la Trame Verte et Bleue. Par l’association Arbres et paysages d’Autan ### **Concert : Labotanique, “Expressions végétales” :** dimanche 5 juin à 16h. D’abord il y a l’amour pour les plantes, les membres du duo LABOTANIQUE sont agronomes. Ensuite il y a de la passion, pour la musique, les synthétiseurs et pour le rap. Il y a un lieu aussi, le jardin botanique de Nantes, c’est leur studio d’enregistrement, leur terrain d’expérimentation. Mais surtout, il y a cette volonté de faire chanter les plantes. Utopie ? Non, pop végétale ! PYPO Productions ### **Exposition : Arbres, une exploration vivante.** Samedi 4 et dimanche 5 juin. Pour sa nouvelle saison culturelle « Naturez-vous ! », le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse a choisi d’aborder la thématique de l’arbre à travers une exposition temporaire, légère, ludique et sensorielle. Du samedi 30 avril au dimanche 30 octobre 2022 . Elle s’intégrera dans l’espace de l’orangerie du Jardin Botanique Henri-Gaussen, accolé au Muséum. Une exposition photographique intégrant les œuvres de Cédric Pollet sera également présentée dans les Jardins du Muséum situés à Borderouge, ainsi que le long du passage courbé, au Jardin botanique Henri Gaussen. Pour en savoir plus : [site internet de Cédric Pollet](https://cedric-pollet.com/) – – – ### **Les jardins face au changement climatique.** Chaque année, le premier week-end de juin célèbre tous les jardins grâce à la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins. En 2022, face à un changement climatique inéluctable, cette nouvelle édition des Rendez-vous aux Jardins souhaite replacer les parcs et jardins au cœur de cette problématique. Le Muséum de Toulouse vous propose à cette occasion un programme varié pour toute la famille: visites, ateliers, lectures, vous permettront d’échanger autour de ces questions et de découvrir le Muséum sous un autre angle. ©Crédit Patrice Nin

Jardin du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



