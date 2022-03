La programmation au jardin botanique Henri Gaussen jardin botanique Henri Gaussen, 4 juin 2022, Toulouse.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS ———————– Du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin 2022. ### Au Jardin Botanique Henri Gaussen, on se projette vers le futur : Quel climat à Toulouse en 2050 ? Quel impact sur le cycle de développement des plantes (phénologie) et leur survie ? Comment entretenir son jardin ? Quelles plantes choisir pour nos jardins du futur ? **Au programme :** ### **Le jardin du futur** : visites les samedi 4 et dimanche 5 juin à 11h et 15h. Durée 45 min et sur inscription le jour même. Des visites pour transmettre des techniques de gestion du sol et de choix de plantes adaptées aux jardins du futur. ### **Stands : la phénologie végétale de 2050.** Samedi 4 et dimanche 5 juin, en continu de 10h30 à 12h et de 14h30-17h. A travers des notions scientifiques sera abordée la question de l’impact du climat sur le cycle de développement des plantes appelé phénologie. Graines, fruits, fleurs, pollens… comment s’adaptent-ils ? ### **Atelier de gravure & reliure : imaginer et créer les plantes de demain.** ### Samedi 4 juin à 10h, 14h et 16h. Durée 1h30 et sur inscription le jour même 10 participants maximum. Les artistes **Émilie Regimbeau** et **Ekin Kirimkan** proposent un atelier pour imaginer, inventer, imprimer et créer les plantes de demain tout en découvrant les techniques de gravure et de reliure. Après avoir découvert le gaufrage et l’empreinte de plantes par impression, vous pourrez réaliser un petit livre cousu. Sur inscription le jour même 10 participants maximum, durée 1h30. ### **Atelier leporello : crée ta plante imaginaire !** ### Dimanche 5 juin à 10h30, 14h30 et 16h. Durée 1h et sur inscription le jour même : enfants accompagnés à partir de 7 ans, 10 enfants max. Le Muséum vous invite à créer un leporello à la façon d’un carnet de croquis naturaliste, représentant l’évolution d’une plante réelle ou imaginaire, de la germination à la floraison, en prenant en compte la question du réchauffement climatique. Comment sera la plante du futur ? Exubérante, énigmatique, dotée d’aptitudes surprenantes ? Quelles adaptations devra-t-elle imaginer pour pouvoir s’acclimater ? Souvent la nature dépasse notre compréhension pour enchanter notre imagination ! ### **Lectures : passeur d’Histoires.** ### Samedi 4 juin à 16h30, durée 30min Le Passeur d’Histoires vous convie, à travers une sélection d’albums, à explorer le jardin sous toutes ses formes. → Rendez – vous à la médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » du Muséum de Toulouse. **Tout public à partir de 3 ans. Gratuit sans inscription.** ### **Exposition : Arbres, une exploration vivante.** ### Samedi 4 et dimanche 5 juin. Pour sa nouvelle saison culturelle « Naturez-vous ! », le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse a choisi d’aborder la thématique de l’arbre à travers une exposition temporaire, légère, ludique et sensorielle. Du samedi 30 avril au dimanche 30 octobre 2022 . Elle s’intégrera dans l’espace de l’orangerie du Jardin Botanique Henri-Gaussen, accolé au Muséum. Une exposition photographique intégrant les œuvres de Cédric Pollet sera également présentée dans les Jardins du Muséum situés à Borderouge, ainsi que le long du passage courbé, au Jardin botanique Henri Gaussen. Pour en savoir plus : [site internet de Cédric Pollet](https://cedric-pollet.com/) – – – ### **Les jardins face au changement climatique.** Chaque année, le premier week-end de juin célèbre tous les jardins grâce à la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins. En 2022, face à un changement climatique inéluctable, cette nouvelle édition des Rendez-vous aux Jardins souhaite replacer les parcs et jardins au cœur de cette problématique. Le Muséum de Toulouse vous propose à cette occasion un programme varié pour toute la famille: visites, ateliers, lectures, vous permettront d’échanger autour de ces questions et de découvrir le Muséum sous un autre angle. ©jardin botanique Henri Gaussen

jardin botanique Henri Gaussen 2 Rue Lamarck, 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



