La prog' de février – Le Pic Vert, 2 février 2023, Millau

2023-02-02 – 2023-02-02

155 av de l'Aigoual Café Resto Culturel Le Pic Vert Millau

Jeudi 2 Février

jeux

Le Ministère des Affaires Ludiques vous propose une soirée jeux.

Leurs animateurs et animatrices choisissent parmi leurs multiples malles, les jeux à vous faire découvrir. Des jeux pour jouer seul, à deux, en grand nombre, en famille, pour gagner, pour perdre, pour s’amuser ! C’est accessible à tousTes.

A partir de 18h30

Ouvert à tousTes

Samedi 4 Février

THEATRE d’IMPRO – Matches

Les élèves ados et adultes de Millau et Marvejols de la Compagnie Encyclie se retrouveront pour une soirée MATCH D’IMPRO

Placer le curseur de la souris sur le logo d’Encyclie et cliquez! Vous verrez à quoi vous attendre

20h30 – Ouvert à tousTes

Dimanche 5 Février

THE DANSANT

Thé Dansant animé par Gilou

De 15h à 19h

Tarif 12€ boisson et goûter compris

Jeudi 9 Février

CRAZY BLIND TEST Spécial ROCK

​Animé par Nat Pica by NP Event, ce blind test spécial Rock N’Roll va balayer des décennies de musique. Tenues & look appropriés seront appréciés !

Equipes de 10 pers max

Informations pour l’inscription NP Event

21h – Ouvert à tousTes

Vendredi 10 Février

​LE CAFE DES LANGUES

Un jeudi par mois, le Pic Vert accueille Le Café des Langues.

​Le principe : une table une langue !

​L’occasion de pratiquer une langue que vous connaissez ou d’en découvrir des nouvelles.

​Chaque table est dotée d’un drapeau identifiant la langue pratiquée ainsi qu’un lexique permettant à chacunE de s’initier.

​De 18h à 20h – Ouvert à tousTes

Samedi 11 Février

La soirée est animée par l’association S.B.K.R 2.0

Dès 20h30 l’ambiance est donnée avec une initiation avec Sandy. Puis le dance floor du Pic Vert sera embrasé des rythmes Salsa, Kizomba et Rock ainsi que des animations en solo, Reaggeton, danses brésiliennes, Kuduro, Madison, avec André, Nico et Sandy.

20h30 – Participation libre

Dimanche 12 Février

FESTIVAL 360° Clôture du festival du film d’aventure

Brunch et diffusion du dernier film d’aventure sélectionné

De 11h à 13h30 : Brunch

14h : projection du film

Réservation et paiement sur le site du festival 360°

16h : L’association Danse émoi prendra la suite pour vous initier au Tango – Milonga

Jeudi 16 Février

SORTIE DES ATELIERS CHANT

Eclats d’voix

Jusque là ces voix ne sortaient pas de la salle de bain, les voici désormais sur la scène du Pic Vert !

20h30 – Ouvert à tousTes

Vendredi 17 Février

CONCERTS

Les Allumés du pouce fêtent leurs 20 ans

​20H : Ouverture des portes

THE BRANLARIANS

LES ALLUMES DU POUCE

DIRTY FONZY

Tarifs: 12€ – 8€ – 5€

Pourquoi différents tarifs d’entrée ?

La culture a un coût, s’en passer aussi…

Pour que tousTes puissent en profiter, nous vous laissons évaluer votre capacité à la financer, sachant que le premier prix affiché est le prix idéal pour aider à financer en partie la rémunération des artistes et techniciens. A votre bon sens

Samedi 18 Février

CONCERT JAZZ ET DINER

avec ou sans Valentin

Moment intime tousTes ensemble avec le duo SO WATT et sa recette musicale : une poignée de jazz, une pincée de soul, j’ai nommé So Watt ! Originaires d’Amiens, ce duo guitare/chant se réapproprie de manière intimiste un répertoire navigant d’Etta James à Ella Fitzgerald, avec quelques incursions dans la pop et la chanson française, au gré de leurs envies.

Pour l’occasion, un menu spécial en cuisine.

Réservation conseillée

19h30: concert repas

Dimanche 19 Février

CONCERTS

La section Jazz du CRDA orchestrée par Tony Margalejo jouera des reprises de films.

A partir de 17h

Ouvert à tousTes

Vendredi 24 Février

APERO MIX

Juli R (arg) est DJ et collectionneur de vinyles. Il propose cet apero mix 100% vinyle de 4 heures dans le style house, microhouse et techno.

Idéal pour partager des cocktails et danser

De 18h à 19h30 et à 21h

Ouvert à tousTes

Samedi 25 Février

SWING AND LIVE

ROYAL SWING en concert

La soirée est organisée en partenariat avec Millau en Swing qui s’occupe du public dès le début de soirée pour une initiation au Lindy Hop! Pas de danse acquis pour un voyage musical des plages de Rio au New york des années 30 à 50, du Paris canaille jusqu’en Roumanie. Votre voyage sera accompagné d’une voix envoutante, une rythmique solide à la contrebasse et une guitare pimentée de solo. En route pour du Jazz manouche, du Swing et de la Bossa Nova!

A 20h30 : Initiation avec Ada et Robin

A 21h30 : Concert Royal Swing

Ouvert à tousTes

Dimanche 26 Février

DANSE AFRICAINE – Ateliers

L’association Djéné Marena propose à tousTes un atelier de danse africaine

A partir de 17h dans la salle de spectacle

Ouvert à tous Tes

