La prise de décisions dans les petites copropriétés, et son régime particulier (atelier juridique)

Nord

La prise de décisions dans les petites copropriétés, et son régime particulier (atelier juridique)

AMELIO | Maison de l'Habitat Durable, le mardi 1 mars à 18:00

L’ordonnance de la loi ELAN crée un régime dérogatoire pour les petites copropriétés. En effet, sous certaines conditions, il n’est plus nécessaire de convoquer une assemblée générale pour prendre des décisions… Mais quelles sont les conditions de fonds et de forme à respecter ? La juriste de l’ARC vous propose un « atelier juridique » pour y voir plus clair. _Animé par l’ARC – Association des Responsables de Copropriétés_ **→ Mardi 1er mars 2022 de 17h30 à 19h** Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable **Conditions sanitaires :** * Présentation du passe sanitaire (ou d’un test négatif de moins de 24h) obligatoire. * Port du masque obligatoire. Il n’est plus nécessaire de convoquer une assemblée générale pour prendre des décisions… Mais quelles sont les conditions de fonds et de forme à respecter ? AMELIO | Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille Nord

