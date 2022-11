La Printanière Bissey-sous-Cruchaud Bissey-sous-Cruchaud Catégories d’évènement: Bissey-sous-Cruchaud

Sane-et-Loire

La Printanière Bissey-sous-Cruchaud, 19 mars 2023, Bissey-sous-Cruchaud. La Printanière

Salle des Fêtes Bissey-sous-Cruchaud Sane-et-Loire

2023-03-19 08:00:00 – 2023-03-19 14:00:00 Bissey-sous-Cruchaud

Sane-et-Loire Bissey-sous-Cruchaud 7-13-16-23 km (pédestre). 30-40 km (VTT). Ravitaillements sur circuits et assiette surprise à l’arrivée. Prévoir un gobelet ou disponible au départ au tarif de 1 €. jobyvelo@orange.fr +33 3 85 92 01 76 Bissey-sous-Cruchaud

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bissey-sous-Cruchaud, Sane-et-Loire Autres Lieu Bissey-sous-Cruchaud Adresse Salle des Fêtes Bissey-sous-Cruchaud Sane-et-Loire Ville Bissey-sous-Cruchaud lieuville Bissey-sous-Cruchaud Departement Sane-et-Loire

La Printanière Bissey-sous-Cruchaud 2023-03-19 was last modified: by La Printanière Bissey-sous-Cruchaud Bissey-sous-Cruchaud 19 mars 2023 Bissey-sous-Cruchaud Salle des Fêtes Bissey-sous-Cruchaud Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Bissey-sous-Cruchaud Sane-et-Loire