LA PRINCESSE QUI N'AIMAIT PAS… GARE SAINT SAUVEUR, 12 février 2022, Lille.

On fit venir les princes des environs, aucun ne trouva grâce à ses yeux, ceux des royaumes voisins, rien non plus, ceux de toute la galaxie… Rien… Aucun prince, du plus modeste au plus flamboyant ne fit battre le cœur de cette princesse. Le roi désespéré décidât d’appeler la fée, elle seule pourrait les aider. Lorsque la princesse vit arriver la fée, la chose tant attendue se produisit et la magie du coup de foudre fut réciproque. Comme dans tous les contes de fée, cette histoire se termine par un beau mariage d’amour. -Distribution- Metteur en scène Johanny Bert, Comédienne Caroline Guyot, Écriture et dramaturgie Aude Denis, Scénographe et costumière, construction des objets marionnetiques Vaïssa Favereau, Construction du décor et installation de lumières autonomes Amaury Roussel, Peinture Chicken, Administratrice de production Frédérique Rebergue Production : Barbaque Compagnie Co-production : Le Bateau Feu Scène Nationale de Dunkerque, La Minoterie de Dijon, La ville de Méricourt, Maison Folie Moulins, ville de Lille. Résidences : Le Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque, La Rose des Vents scène Nationale de Villeneuve d’Ascq, La Makina d’Hellemmes et La Minoterie de Dijon. Avec le soutien de la Drac Hauts de France, le conseil Régional Hauts de France, le conseil départemental du Pas-de-Calais.

Gratuit dans la limite des places disponibles.

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise, conseillers et ministres, cuisiniers et garagiste, tout le monde l’affirmait : il fallait la marier !

