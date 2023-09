La princesse qui n’aimait pas… – Barbaque Compagnie Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris, 3 février 2024, Paris.

Caroline Guyot s’est tournée vers le théâtre d’objets en 2016. Une manière pour cette comédienne de raconter des histoires en étant au contact direct avec le public, dans les salles et les lieux non-théâtraux. Dans le solo Macbeth, elle préparait un steak tartare tout en servant un concentré de la tragédie. Plus tard, elle a donné naissance à une trilogie, Shakespeare vient dîner. Dans Coquillette la mauviette, l’artiste lilloise adaptait un album jeunesse avec des figurines-jouets. Pour la saison prochaine, elle prépare L’enfant mascara de Simon Boulerice, avec lequel elle avait collaboré pour Edgar Paillettes.

SPECTACLE

Thimothéa, jeune femme bien élevée,

princesse de son état, découvre, ébahie, que l’histoire de sa vie a été

reléguée au fond d’une poubelle ! Indignée, elle décide de corriger

cette erreur et se raconte : à l’âge de vingt ans, la voilà poussée au

mariage par ses parents. C’est ainsi que, pleine de bonne volonté, elle

entreprend de rechercher l’amour et, selon la coutume, de rencontrer une

flopée de courtisans. Mais cela ne se passe pas tout à fait comme

prévu…

La pétillante Caroline Guyot porte le spectacle sur ses épaules dans

une mise en scène tonique de Johanny Bert. Elle campe cette héroïne

naïve et déterminée en quête de sentiments vrais, donnant la parole aux

autres personnages au travers d’effigies immobiles.

Les sculptures

fabriquées par la plasticienne Vaïssa Favereau à partir d’objets

composites, apportent à ce conte moderne un style cartoon. Le texte

prend comme point de départ le roman pour la jeunesse écrit par Alice

Brière-Haquet, La princesse qui n’aimait pas les princes, et

joue avec la forme décalée de l’alexandrin. Un spectacle malicieux sur

le sentiment amoureux qui ouvre des portes et fait réfléchir à la

capacité d’écouter ses désirs plutôt que de se plier aux conventions.

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris

Contact : http://lemouffetard.com/spectacle/la-princesse-qui-naimait-pas

